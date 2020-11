Difesa: Slovenia, opposizione presenta firme per referendum su legge investimenti militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di opposizione in Slovenia Sinistra (Levica) e Partito socialdemocratico (Sd) hanno presentato oggi al parlamento 28 mila firme per richiedere un referendum sulla nuova legge per gli investimenti in campo militare. Secondo quanto riferisce la stampa locale, la procedura prevede che dopo aver depositato le firme gli autori dell'iniziativa hanno 35 giorni a disposizione per raccogliere almeno 40 mila firme, cifra necessaria per poter indire un referendum. Lo scorso 20 novembre il Parlamento sloveno ha approvato con 48 voti a favore e 36 contrari una legge sull'erogazione di fondi per investimenti nelle Forze armate fino al 2026. La proposta prevede 780 milioni di euro di finanziamenti aggiuntivi per investimenti militari nei prossimi 6 anni, destinati per la maggior parte all'acquisto di veicoli corazzati e il rafforzamento dei battaglioni. (segue) (Seb)