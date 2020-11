Grecia: superati i 2 mila decessi per Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia registra oggi 2.018 nuovi casi di coronavirus e con 99 decessi raggiunge le 2.001 vittime. Secondo quanto riferito dai media greci, i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva del Paese hanno raggiunto il numero record di 608. Il numero dei casi di Covid-19 confermati a oggi dall'inizio della pandemia è di 99.306. Il portavoce del governo greco, Stelios Petsas, ha annunciato oggi che le misure restrittive esistenti, che includono la serrata per molte attività ed il coprifuoco nelle ore notturne, saranno estese fino al 7 dicembre. "Poi possiamo pianificare un graduale ritorno ad un certo tipo di normalità", ha precisato Petsas. In Grecia è stata introdotta una serrata sull'intero territorio nazionale per tutto il mese novembre, prorogata secondo quanto annunciato da Petsas di un'ulteriore settimana. (Gra)