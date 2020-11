Imprese: Hannappel (Philip Morris), grande emozione per accordo filiera, puntiamo tantissimo sull'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una scintilla, che è quest'accordo di filiera" di oggi, "porta lavoro a trentamila persone. Come sempre, lo facciamo con grande emozione". Lo ha detto il presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia, Marco Hannappel, intervenendo a un incontro in streaming sugli accordi di filiera per il made in Italy. "Siamo un'azienda – ha sottolineato Hannappel – che su questo Paese punta tantissimo. Solamente con un grande rapporto con le istituzioni e con le grandi eccellenze italiane come Coldiretti, possiamo sviluppare e portare avanti" tutto ciò. Nel suo intervento, Hannappel ha anche annunciato che "stiamo per inaugurare a brevissimo un centro di competenza che sarà il fiore all'occhiello per Bologna", mentre "in ambito digitale – ha aggiunto – stiamo pensando a ulteriori investimenti". (Rin)