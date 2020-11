Legge Bilancio: Rizzo (M5s), via libera da commissione Difesa Camera con due condizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Difesa della Camera dei deputati, presieduta da Gianluca Rizzo, del Movimento cinque stelle, ha oggi pomeriggio esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e di bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, approvando la relazione proposta dal deputato Roger De Menech. Lo si legge in una nota. Diversi i temi trattati dalla relazione approvata. Tra gli altri si segnalano: quello della manutenzione degli immobili della Difesa e il recupero degli alloggi non allocati; il potenziamento della sanità militare; l'assistenza psicologica del personale militare; maggiori risorse per attività addestrative delle Forze armate e l'aumento delle indennità supplementari; la stabilizzazione del personale civile della Difesa attualmente assunto a tempo determinato; il potenziamento dello strumento militare contro le minacce Cbnr (chimiche, batteriologiche, radiologiche e nucleari); il rifinanziamento del Fondo di bonifica poligoni militari nonché del Fondo per la sicurezza cibernetica e la resilienza nazionale; l'aumento del monte ore straordinari per il personale militare in servizio del dispositivo "Strade sicure"; la valorizzare dell'attività di controllo delle navi da guerra nell'ambito delle misure di tutela ambientale. (segue) (Com)