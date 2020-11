Legge Bilancio: Rizzo (M5s), via libera da commissione Difesa Camera con due condizioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'approvare la proposta di legge di Bilancio - continua la nota - la commissione ha infine posto due condizioni. La prima che sia disposta "l'autorizzazione per il ministero della Difesa ad assumere, a tempo indeterminato, personale civile non dirigenziale con profilo tecnico destinato agli Arsenali, alle basi navali, ai poli, agli stabilimenti di lavoro e ai centri tecnici insistenti sul territorio nazionale"; la seconda che "venga promossa la modifica delle norme del Codice dell'ordinamento militare, affinché sia aumentata fino al 70 per cento la percentuale della quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile, accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, numero 244, da destinare ad alimentare i fondi per la retribuzione delle produttività del personale civile del ministero della Difesa". (Com)