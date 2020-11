Lombardia: Comazzi (FI), Pd si confronti su riforma sanità in sedi istituzionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Apprendiamo che il Pd, in maniera impropria e autoreferenziale, sta preparando una proposta di riforma della sanità dentro la propria sede di partito, senza alcun confronto né condivisione” afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di FI in Consiglio regionale, intervenendo sul dibattito relativo alla nuova riforma regionale della sanità lombarda. “Negli scorsi giorni - continua l’azzurro - persino Giuseppe Sala, anziché occuparsi dei tanti problemi del Comune, si è sentito in dovere di fornirci la sua ‘ricetta’ per la sanità lombarda". "La sinistra - conclude - smetta di cavalcare un tema così serio per mere strumentalizzazioni politiche: il confronto sulla riforma deve avvenire all'interno delle sedi istituzionali, nei tempi e nei modi più opportuni”. (Com)