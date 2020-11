Scostamento: Bellanova, voto quasi unanime dimostra unità Parlamento per bene Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con lo scostamento di bilancio "destiniamo altri 8 miliardi di euro per affrontare l'emergenza sanitaria e la crisi economica". Lo spiega su Facebook la ministra per le Politiche agricole, Teresa Bellanova. "E oggi deputati e senatori lo hanno fatto con voto quasi unanime, dimostrando che, di fronte alle difficoltà, il Parlamento è in grado di reagire unito, mettendo da parte le legittime differenze e lavorando insieme, maggioranza e opposizione, per il bene del Paese. Avanti così", conclude la ministra. (Rin)