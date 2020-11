Polonia-Moldova: colloquio telefonico tra presidente Duda e neo eletta Sandu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Polonia, Andrzej Duda, ha espresso il suo sostegno al percorso filo-occidentale intrapreso dalla Moldova. Lo ha fatto in una conversazione telefonica con la presidente eletta moldava Maia Sandu, secondo quanto affermato dal capo di gabinetto di Duda, Krzysztof Szczerski. L'agenzia di stampa "Pap" riporta le parole di Szczerski per le quali i due capi di Stato hanno discusso della situazione geopolitica della regione e delle priorità politiche ed economiche della presidente eletta Sandu. "Duda ha richiamato anche l'attenzione sulla presenza di una minoranza polacca in Moldova e sui suoi bisogni", ha detto Szczerski. Ha inoltre invitato Sandu a una futura visita in Polonia. (Vap)