Agricoltura: Bellanova, bene accordo con Philip Morris, prosegue impegno a tutela posti lavoro settore

- L'accordo con Philip Morris Italia "consente di proseguire il lavoro del ministero a tutela della tabacchicoltura italiana, che dà lavoro a migliaia di persone". Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, durante un incontro in streaming sugli accordi di filiera per il made in Italy. Nel corso del suo intervento, Bellanova ha sottolineato che "gli accordi e i contratti di filiera" devono avere sempre più "centralità" nella nuova agricoltura.(Rin)