- Un’ora di confronto in videoconferenza tra Matteo Salvini e la dirigenza di Amazon Italia. Nelle prossime ore il leader della Lega formulerà un pacchetto di proposte concrete, frutto del dialogo odierno e finalizzato a tutelare il made in Italy, i negozi, gli artigiani e le Piccole e medie imprese. E' quanto si legge in una nota. (Com)