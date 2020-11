Governo: Cipe approva Piano annuale attività Sace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe), nella seduta del 26 novembre 2020, presieduta dal ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli e con la presenza del segretario del Cipe, sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, ha approvato una serie di provvedimenti in materie strategiche. Lo si legge in una nota. E’ stato approvato il Piano annuale di attività della Sace S.p.A. che definisce l'ammontare progettato di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori, evidenziando l'importo delle operazioni da sottoporre all'autorizzazione preventiva del ministro dell'Economia e delle Finanze nonché il limite cumulato di assunzione degli impegni (Statutory cover limit cumulato) da parte di Sace S.p.A. e del ministero dell'Economia e delle Finanze, per conto dello Stato. Il Cipe ha altresì approvato la nuova Convenzione decennale che disciplina i rapporti e le attività tra ministero dell’Economia e delle Finanze e Sace S.p.A. Con queste due delibere si definisce il perimetro delle attività Sace, avviato nel mese di settembre con le delibere Cipe 55 e 56 e con le quali il governo ha dato prova di rapidità ed efficacia nella definizione delle politiche strategiche che riguardano il rilancio della crescita e la realizzazione degli obiettivi di transizione verso un’economia inclusiva e sostenibile. (Com)