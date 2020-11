Brasile: creati quasi 400 mila posti di lavoro nel settore formale a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Brasile sono stati creati 394.989 posti di lavoro nel settore formale a ottobre. Lo rende noto il ministero dell’Economia. Commentando i dati il ministro dell’Economia, Paulo Guedes, ha dichiarato che si tratta del miglior risultato registrato dall’inizio della serie storica, nel 1992. “Possiamo concludere l'anno con zero posti di lavoro persi nel mercato formale", ha detto il ministro, secondo quanto riferisce la stampa locale. "Se terminiamo l'anno con zero perdite di posti di lavoro nel mercato formale, sarà un anno storico per l'economia brasiliana", ha aggiunto. (segue) (Brb)