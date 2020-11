Brasile: creati quasi 400 mila posti di lavoro nel settore formale a ottobre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha anche affermato che i bonus di emergenza Covid pagati in favore di lavoratori precari, microimprenditori individuali, lavoratori autonomi e disoccupati per sostenerne il reddito nel corso della pandemia di coronavirus (del valore di 600 real, 92 euro, per cinque mesi e 300 real, 46 euro, per gli ultimi 4 mesi dell'anno) hanno generato un aumento della spesa pubblica, ma hanno anche garantito sicurezza finanziaria alla popolazione. "Grazie all'approvazione della legge per l'emergenza Covid abbiamo potuto concedere aiuti ai più vulnerabili, per salvare vite e preservare l'occupazione. Abbiamo registrato oltre 64 milioni di persone, aiutato 38 milioni di lavoratori precari e sommersi e assistito 26 milioni di cittadini indigenti", ha dichiarato, sottolineando quanto adesso la principale preoccupazione sia "tornare a controllare la spesa pubblica, mantenendo il tetto e garantendo la sostenibilità del debito pubblico". (segue) (Brb)