Credito: Spagna, Santander tratta con sindacati riduzione organico di 4 mila dipendenti

- La banca spagnola Santander ha proposto ai sindacati il suo piano di adeguamento dell'organico che prevede la riduzione di 4 mila lavoratori fissando una indennità di 30 giorni di lavoro all'anno per i dipendenti al di sotto dei 55 anni che lasciano la banca, con un massimo di 20 mensilità. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", per gli ultracinquantenni impiegati da oltre 15 anni presso l'istituto di credito ha offerto la possibilità di un pensionamento anticipato che va dal 55 al 70 per cento dello stipendio maturato. Per i dipendenti di età inferiore ai 55 anni o superiore a tale età ma con meno di 15 anni di anzianità in banca, Santander ha proposto di pagare 30 giorni all'anno di lavoro, con un massimo di 20 pagamenti mensili. (segue) (Spm)