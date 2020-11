Hong Kong: Covid, 81 nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro per la protezione della salute (Chp) di Hong Kong ha segnalato 81 ulteriori casi confermati di Covid-19 nelle ultime 24 ore. Tra i nuovi casi, 75 sono infezioni locali con 13 di origine sconosciuta. Altri 59 casi locali sono legati a una compagnia di danza e portano il numero di contagi correlati a tale gruppo a 311. Hong Kong ha registrato fino ad ora 5.947 casi confermati con 108 decessi. Il gruppo di ballo ha causato focolai in alcuni altri locali. Il Chp ha esortato le persone che erano state in quelle strutture a sottoporsi al test del Covid-19. Secondo l'autorità ospedaliera di Hong Kong, 429 pazienti con Covid-19 sono ancora in cura negli ospedali, di cui sette in condizioni critiche. (segue) (Cip)