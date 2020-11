Hong Kong: Covid, 81 nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha annunciato un ulteriore inasprimento delle misure di distanziamento sociale a partire da oggi, 26 novembre, inclusa la chiusura di bar o pub. Lo si apprende da un comunicato pubblicato sul sito web del governo di Hong Kong. Le misure resteranno in vigore per un periodo di sette giorni, fino al 2 dicembre. Fra gli altri luoghi che dovranno essere chiusi figurano gli stabilimenti balneari e i club e discoteche, mentre non dovranno aver luogo spettacoli dal vivo ed eventi nelle sale da ballo. Le misure limitano inoltre a 40 il numero di persone nei locali di ristorazione. Parlando ai media, la ministra per l'Alimentazione e la salute Sophia Chan ha spiegato che è necessario rafforzare ulteriormente le misure di distanziamento sociale in vista del drastico peggioramento della situazione epidemica e dei focolai, causato dalle attività di gruppo in locali interni. (segue) (Cip)