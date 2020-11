Hong Kong: Covid, 81 nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per gli alberghi e le pensioni, sono state imposte restrizioni alle attività di accoglienza e ai ricevimenti e saranno rafforzate le misure di controllo. Non più di quattro persone potranno essere alloggiate in una camera per gli ospiti e non più di otto persone in una suite con più di una camera da letto. Per quanto riguarda i riti religiosi o gli eventi culturali, potranno essere presenti non più di 20 persone. Gli operatori degli hotel devono garantire che le persone in quarantena siano separate da quelle non in quarantena e devono garantire che le persone in quarantena non possano lasciare le loro stanze e non possano ricevere visitatori. Il governo, conclude la nota, riesaminerà di volta in volta le varie misure in atto e apporterà gli opportuni adeguamenti tenendo conto di tutti i fattori epidemici rilevanti. (Cip)