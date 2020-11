Lavoro: De Rosa (M5s), a Milano 10mila percettori reddito di cittadinanza hanno firmato un contratto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In provincia di Milano sono circa 10mila i percettori di reddito di cittadinanza che hanno firmato almeno un contratto di lavoro prima del 31 ottobre di quest'anno, un anno segnato dalla pandemia di Covid 19". Lo fa sapere in una nota il capogruppo del Movimento 5 stelle al Consiglio regionale lombardo, Massimo De Rosa, precisando che si tratta "naturalmente dei percettori 'occupabili', cioè degli adulti tenuti a firmare un patto per il lavoro e che nei nostri Comuni sono circa 35mila, mentre il numero dei rapporti di lavoro ancora in corso a fine ottobre è di seimila". "È il segno - osserva De Rosa - che il reddito di cittadinanza sta sostenendo e riattivando un numero crescente di persone in difficoltà anche nei nostri territori. Come ha rivelato lo Svimez nel suo rapporto 'il reddito di cittadinanza ha evitato incontrollabili tensioni sociali durante il lockdown' e proprio nella pandemia questo strumento sociale di sostegno al reddito ha avuto un ruolo e un'importanza incredibili, offrendo un salvagente contro la povertà in ogni regione italiana, da Nord a Sud, ma anche stimolando decine di migliaia di persone nella ricerca di una nuova occupazione". (com)