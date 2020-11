Tlc: Commissione Ue, nessuna notifica su transazione per creazione FiberCop

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c’è stata alcuna “notifica” della transazione relativa all’accordo fra Tim, Kkr Infrastructure e Fastweb per la creazione di FiberCop, la newco in cui verrà conferita la rete secondaria di Tim. È quanto riferito dalla portavoce del Commissario Ue per la Concorrenza, che ha così risposto alle domande in merito alle indiscrezioni pubblicate ieri da alcuni organi di stampa sul via libera dell’antitrust europea all’accordo. "Spetta alle parti” notificare la transazione qualora raggiunga “le soglie per essere presa in considerazione a livello europeo". (Beb)