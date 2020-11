Scostamento: Urso (Fd'I), diamo fiducia a Italia ma non a governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il nostro voto favorevole allo scostamento Fratelli d'Italia dà fiducia al paese ma non al governo. Ci auguriamo che adesso vi sia quella collaborazione tanto auspicata ma mai praticata, per questo chiediamo al governo di cambiare la manovra perché la crescita non la si determina per decreto ma può essere per decreto bloccata. Ed è quello che state facendo, disperdendo le risorse e creando nuova e peggiore burocrazia". Lo ha detto in Aula il senatore di Fratelli d'Italia Adolfo Urso. "Siamo stati favorevoli ai due primi precedenti scostamenti - ha sottolineato Urso - ma al nostro atto di responsabilità avete non avete dato seguito; adesso ci aspettiamo che gli impegni, contrariamente al passato, vengano mantenuti. In Italia chiudono 544 imprese al giorno con le inevitabili ricadute sull'occupazione, abbiamo due anni di tempo prima che la Ue ritiri fuori il patto di stabilità che noi chiediamo venga radicalmente rivisto".(Rin)