India: Jammu e Kashmir, due militari uccisi alle porte di Srinagar

- Due militari dell’Esercito dell’India sono stati uccisi oggi nel Territorio dell’Unione di Jammu e Kashmir, a Parimpora, alle porte di Srinagar, nell’area di Khushipora. Lo ha reso noto la polizia del Territorio. I due soldati caduti appartenevano alla Squadra di pronta risposta (Qrt) e, secondo quanto riferito, sono stati colpiti con armi da fuoco da due o tre militanti separatisti che si trovavano a bordo di un furgone. Gravemente feriti, sono stati trasferiti in una struttura militare a Shariefabad, dove sono deceduti. La zona in cui si è svolto l’attacco e i dintorni sono stati evacuati e circondati ed è in corso un’operazione di perlustrazione da parte delle forze di sicurezza. (segue) (Inn)