Usa: tre nomi sulla scrivania di Biden per il ruolo di capo della Cia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro nome che circola in questi giorni a Washington è quello di Jeh Johnson, già segretario alla Sicurezza nazionale di Obama tra il 2013 e il 2017. “Politico” ricorda come Johnson tentò senza successo di chiudere il carcere di Guantanamo, a Cuba. L’ala progressista del Partito democratico, che chiede a Biden di tagliare le spese sulla difesa, potrebbe tuttavia tentare di sabotare la nomina dell’ex procuratore federale in ragione del suo ruolo nel consiglio dei direttori di Lockheed Martin. Secondo fonti citate dalla “Cnn”, per tutte queste ragioni all’interno della squadra di transizione di Biden sarebbero ancora in corso intense discussioni sul futuro capo della Cia e al momento la nomina non appare vicina. (segue) (Nys)