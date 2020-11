Usa: tre nomi sulla scrivania di Biden per il ruolo di capo della Cia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi osservatori si aspettavano che l’annuncio arrivasse martedì 24 novembre, quando il futuro presidente ha reso pubblico, tra gli altri, anche il nome della prossima direttrice dell’Intelligence nazionale, ovvero Avril Haines. Quella al vertice della Cia è tuttavia una nomina più delicata, dal momento che l’agenzia resta un attore dominante nella comunità d’intelligence statunitense e che i suoi direttori entrano occasionalmente in rotta di collisione con la Direzione dell’intelligence nazionale (Dni). Ecco perché, come scrive ancora una volta “Politico”, è possibile che la stessa Haines venga coinvolta nel processo di selezione del futuro direttore della Cia. In questo caso, secondo fonti informate, la Haines potrebbe privilegiare il nome di Morell e scartare quello di Donilon, sotto il quale ha lavorato come funzionaria del Consiglio di sicurezza nazionale. (Nys)