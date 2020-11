Prato: Capone, basta stragi silenziose su luoghi lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl e Giuseppe Dominici, segretario regionale Ugl Toscana, esprimono il cordoglio dell'organizzazione sindacale "alla famiglia dell'operaio di 40 anni che ha perso la vita sul posto di lavoro a Prato. Le cosiddette 'morti bianche' sono una tragica realtà - continuano i due dirigenti sindacali in una nota - a cui non ci si può abituare e che dobbiamo combattere con tutte le nostre forze. In tal senso, è necessario implementare una cultura della sicurezza, puntando anche sulla formazione dei lavoratori, soprattutto dove si svolgono mansioni a rischio infortuni". Capone e Dominici proseguono: "L'Ugl è in tour in Italia con la manifestazione 'Lavorare per vivere' volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sul triste fenomeno. Basta a queste continue stragi silenziose". L'operaio - ricorda la nota - ha perso la vita cadendo dal tetto di un capannone, in provincia di Prato. (Com)