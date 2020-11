Infrastrutture: Serbia, costruzione metro a Belgrado inizia entro la fine del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La costruzione di una metropolitana a Belgrado inizierà entro la fine del 2021: lo ha detto il ministro delle Finanze della Serbia, Sinisa Mali, dopo un incontro con il ministro francese del Commercio estero e della promozione economica, Franck Riester, oggi in visita nella capitale serba. Mali e Riester hanno firmato oggi un accordo tra i governi di Francia e Serbia per la cooperazione in progetti definiti prioritari nel Paese balcanico. L'accordo si riferisce in particolare a due progetti: il miglioramento dell'efficienza energetica in Serbia e l'inizio della costruzione della metropolitana di Belgrado. Dopo la firma il ministro serbo ha dichiarato in una conferenza stampa che il valore di tale accordo è di 581 milioni di euro e che la maggior parte dei fondi sarà destinata per la realizzazione della metropolitana. Mali ha precisato che 127 milioni di euro saranno stanziati per progetti mirati al miglioramento dell'efficienza energetica e il resto, ovvero 454 milioni di euro, sarà stanziato per la costruzione della prima linea della metropolitana nella capitale serba. (segue) (Seb)