Infrastrutture: Serbia, costruzione metro a Belgrado inizia entro la fine del 2021 (2)

- Il primo tratto della metro, ha detto Mali, collegherà le località di Makis e di Mirievo, passando attraverso il centro cittadino. La costruzione della metropolitana, ha ricordato il ministro, fa parte del piano economico Serbia 2025 presentato alla fine dello scorso anno e che vale in totale 14 miliardi di euro. "Abbiamo parlato del progetto di costruzione della metropolitana di Belgrado, a cui partecipano aziende francesi. Questo progetto è di importanza strategica per Belgrado e la Serbia, e inoltre, come ha sottolineato il ministro francese, sarà un simbolo di modernizzazione del nostro Paese", ha scritto Mali su Instagram al termine dell'incontro con Riester. (Seb)