Romania: procura anticorruzione indaga a Sibiu su acquisto padiglioni per pazienti Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Direzione nazionale anticorruzione (Dna) della Romania sta lavorando ad un fascicolo riguardante reati di corruzione a Sibiu. Lo riferisce l'agenzia di stampa romena "Agerpres", secondo cui i procuratori indagano sul modo in cui è stato assegnato il contratto di lavoro per la costruzione di due padiglioni modulari per pazienti affetti da Covid-19 all'interno dell'ospedale provinciale di Sibiu. Le strutture sono state acquistate, in primavera, durante lo stato di emergenza, e sono state pagate con circa 1,2 milioni di euro dal bilancio del Consiglio provinciale. Con una capienza di oltre 35 posti letto, i padiglioni sono stati inaugurati nel mese di ottobre. Di recente, la direzione dell'ospedale provinciale di Sibiu, nonché della Direzione di pubblica sanità è stata assunta temporaneamente da medici militari. La provincia di Sibiu ha registrato il più alto tasso nazionale di contagi da Covid-19 per mille abitanti. Diverse località della provincia, compreso il capoluogo Sibiu, sono state messe in quarantena. (Rob)