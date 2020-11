Francia-Etiopia: Macron riceve vicepremier Mekonnen, focus su crisi nel Tigrè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito del suo tour in Europa, il vicepremier e ministro degli Affari esteri dell'Etiopia, Demeke Mekonnen, ha incontrato all’Eliseo il presidente francese Emmanuel Macron. Durante i colloqui, secondo quanto riferisce l’emittente “Fana”, Mekonnen ha consegnato a Macron un messaggio del primo ministro Abiy Ahmed nel quale ha ribadito gli sforzi compiuti dal governo etiope per mantenere la sostenibilità delle riforme. Ciò nonostante, ha aggiunto, la giunta del Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf) ha ripetutamente commesso “atti malvagi, causando danni al popolo e al governo”, per questo l'obiettivo principale dell’offensiva nel Tigrè, che è giunta ora nella sua fase finale, è di “prevenire le atrocità commesse dalla cricca del Tplf”. Macron, dal canto suo, ha elogiato gli sforzi del governo etiope per risolvere “da solo i suoi affari interni”, aggiungendo al contempo la necessità di garantire la protezione ai civili durante l'operazione. Macron ha inoltre chiesto al governo di Addis Abeba di intensificare gli sforzi per facilitare la fornitura di assistenza umanitaria alle persone bisognose e ha confermato la disponibilità da parte francese di rafforzare il livello di cooperazione bilaterale.(Res)