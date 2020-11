Speciale infrastrutture: Pasquali (Leonardo), protagonisti del settore aerospazio e potremo esserlo ancora a lungo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuare ad essere protagonisti nello spazio è possibile e crediamo che potremo esserlo ancora a lungo perché abbiamo delle peculiarità che ci consentono di stare al passo. Così Luigi Pasquali, coordinatore dell’attività Spazio di Leonardo, in occasione del panel “Istituzioni e imprese a confronto: i rapporti tra imprenditoria e istituzioni negli orizzonti del settore” degli Stati generali della Space Economy organizzato da Bfc Space. “Ne cito due: la governance dello spazio in Italia, che si è sviluppata velocemente negli ultimi anni e che ha dato un impulso sulla capacità di dialogo, coordinamento e indirizzo; e il settore industriale che copre tutta la catena del valore con grandi imprese, Pmi e centri di ricerca”, ha detto, ricordando che “siamo riusciti ad esempio a sviluppare in Italia la tecnologia radar Sar che ci mantiene sulla frontiera e della quale stiamo sviluppando la nuova generazione, ma anche sistemi di comunicazioni sicure come quelli dei satelliti Sicral che rappresentano un punto di forza per le forze armate consentendo loro di interagire con altri paesi e con la Nato in modo sicuro”. Per non dimenticare, ha continuato, il quasi 60 per cento della parte abitativa della Stazione spaziale internazionale che nasce dalle competenze italiane, che hanno permesso all’Italia di stabilire un rapporto privilegiato con gli Stati Uniti e la Nasa per le future missioni di esplorazione. “Abbiamo centri di controllo e capacità operative tra i primi in Europa, e siamo inoltre tra i primi a lavorare sui temi del collision avoidance e space situational awareness”, ha concluso. (Rin)