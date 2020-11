Speciale infrastrutture: Richard (Orange), lanceremo il 5G in Francia il 3 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operatore francese Orange il 3 dicembre lancerà il 5G in 15 città del Paese e ognuna di queste sarà coperta almeno all'80 per cento. Lo ha detto l'amministratore delegato di Orange, Stephane Richard, in un'intervista rilasciata al quotidiano "Les Echos". Il dirigente ha sottolineato che la nuova tecnologia sarà lanciato su una banda di 3,5 gigahertz perché "è la sola che permette di fare del vero 5G". "La nostra politica è semplice: anche se siamo tecnicamente pronti, in un primo tempo non lanceremo il 5G nelle città che hanno votato una moratoria Non vogliamo forzare e privilegiamo il dialogo e la convinzione", ha affermato Richard. "Per Parigi, che non ha moratoria ma ha lanciato una concertazione cittadina, non ci sarà un'installazione di nuove antenne 5G Orange fino a quando il mercato non è finalizzato", ha aggiunto l'amministratore delegato. (Frp)