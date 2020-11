Speciale infrastrutture: compagnia polacca Lot vende quota nell'estone Nordica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Estonia vuole terminare entro novembre la rinazionalizzazione della compagnia aerea Nordica. Lo riferisce il portale di informazione economica "Business Insider". A inizio dicembre l'esecutivo vuole che il 49 per cento della società torni in mani pubbliche. Attualmente tale percentuale è posseduta dalla compagnia aerea polacca Lot, che ha acquistato tale partecipazione nel 2016. Si trattava di una decisione presa per consolidare la presenza di Lot nel mercato del trasporto aereo in Europa centro-orientale. I piani di rinazionalizzazione da parte dell'esecutivo di Tallinn sono noti dallo scorso giugno. "Una parte dell'accordo" con Lot "è già determinata. Il contratto attuale scadrà a fine novembre", ha dichiarato Erki Urva, presidente di Nordica, parlando all'emittente radiofonica "Err". Il riacquisto della quota di Lot è una condizione per la conferma da parte della Commissione Ue del pacchetto di aiuti del governo estone a Nordica, che ha il valore di 30 milioni di euro. (Vap)