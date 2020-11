Speciale infrastrutture: De Micheli ad Anas e Rfi, applicare articolo 2 decreto Semplificazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un invito ad adottare tutti gli atti necessari ad esercitare, fin da subito, i poteri derogatori previsti dall'articolo 2 del decreto Semplificazioni (decreto 76/2020). Questo il contenuto della lettera inviata dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola de Micheli alle due principali stazioni appaltanti del gruppo Fs, Anas ed Rete ferroviaria italiana. La ministra De Micheli - riferisce una nota del Mit - ha sostanzialmente legittimato le due stazioni appaltanti ad operare in deroga ad ogni disposizione di legge, escluse quelle penali, così come previsto dall'articolo 2 del decreto 76, per ciò che concerne l'attività di esecuzione dei lavori, la progettazione e l'esecuzione dei contratti. (Com)