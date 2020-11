Speciale infrastrutture: Tedesco (Anci), coinvolgere Comuni in gestione interportualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La richiesta principale formulata da sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, in qualità di neodelegato Anci alla Portualità è stata la necessità di "riconoscere la centralità dei Comuni coinvolgendoli in modo effettivo nella gestione del processo relativo all’interportualità, che impatta sui territori sotto l'aspetto economico, sociale e ambientale, anche attraverso la pianificazione urbanistica". Tedesco lo ha detto nel corso dell'audizione presso la commissione Trasporti della Camera sulla proposta di "Legge quadro in materia di interporti". Quanto ai Comuni, "riteniamo che nella proposta di legge ci sia una sorta di dismissione del loro coinvolgimento. Non vorremmo che un quadro operativo che coinvolge gli interessi nazionali finisca per non coinvolgere i territori", ha spiegato il sindaco di Civitavecchia. Che ha anche paventato il rischio "che si creino sovrapposizioni tra le competenze delle Autorità di sistema e i Comuni", con il risultato di generare "un'emarginazione funzionale e operativa, anche dal punto di vista logistico e amministrativo, dei municipi". (Rin)