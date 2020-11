Speciale infrastrutture: assessore Roma, bene commissariamento metro C, richiesto da sindaca Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il commissariamento della metro C è stato richiesto e voluto dalla sindaca di Roma Virginia Raggi. Lo abbiamo chiesto più volte e in più di un'occasione. Con note specifiche inviate anche dal mio assessorato e dal dipartimento. Accogliamo, quindi, con favore le parole della ministra delle Infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli, che danno come imminente la nomina di questa figura. Se davvero arriverà a breve saremo i primi a festeggiare". Lo scrive su Facebook l'assessore ai Trasporti di Roma Pietro Calabrese, che ribadisce: "dobbiamo velocizzare il completamento dell’opera, proseguire con i lavori e arrivare fino in periferia. Il commissariamento è lo strumento giusto. E' l’unico strumento amministrativo possibile per andare avanti, in un assetto burocratico strozzato dal cambio delle normative e dalle scelte assurde operate sull’appalto tra il 2005 ed il 2014. Proprio per questo lo abbiamo richiesto più volte, sia per iscritto che nelle riunioni con il Mit", aggiunge l'assessore Calabrese che pubblica l’ultima nota sul tema "per dovere di cronaca. Non sia mai a qualcuno venga in mente di dire che ci hanno commissariati senza che lo sapessimo. È stata la sindaca di Roma - sottolinea - ad averlo richiesto. E lo ha fatto perché i cittadini meritano di vedere realizzata la terza linea metropolitana, non di subire le solite chiacchiere da bar a cui sono stati abituati per decenni. Ricordo infine - conclude l'assessore - che abbiamo già inviato lo scorso ottobre al Mit il progetto definitivo per la stazione Venezia e il preliminare per la tratta T2 fino a Clodio, con le relative istanze di finanziamento, e che stiamo proseguendo con l’iter per la richiesta di nuove risorse per le tratte T1 e C2, quindi per il completamento dell'opera fino a Grottarossa". (Rer)