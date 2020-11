Lombardia: Baffi (Iv), in delibera regionale su disabilità gravissima limiti legati al reddito Isee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delibera regionale n. 2862 del 18 febbraio 2020, che prevede i requisiti regionali per il riconoscimento del sostegno alle persone con disabilità, "contiene ancora un grosso limite, quello del requisito legato all'Isee per l'accesso agli aiuti previsti per la Misura B1, riferita alle persone con "disabilità gravissime"". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale di Italia Viva Patrizia Baffi. "Un limite che va superato al più presto, intervenendo con una modifica alla delibera di giunta regionale e lo stanziamento di adeguate risorse", ha aggiunto Baffi ricordando che: "Sul tema ero già intervenuta a gennaio, chiedendo alla giunta regionale di rivedere la delibera numero 2720 del 23 dicembre 2019 che, nel delineare il Piano Regionale per la non autosufficienza 2019-2021, aveva stabilito condizioni peggiorative nell'erogazione degli interventi a favore di persone con disabilità gravissima, introducendo limiti di accesso e soglie di Isee socio-sanitario mai previste in precedenza, che hanno ridotto notevolmente la platea dei beneficiari" prosegue l'esponente di Italia Viva "Una scelta che va nel senso opposto a quanto auspicato dal Piano nazionale sulla non autosufficienza presentato a ottobre 2019 dalla Ministra per le Politiche Sociali che, pur non vietando l'imposizione di requisiti Isee, indica chiaramente che essi non andrebbero applicati quando si tratta di disabilità gravissime".(com)