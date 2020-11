Spagna: Ciudadanos ufficializza voto contrario al prossimo bilancio dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito di opposizione Ciudadanos ha ufficializzato oggi il voto contrario al testo del prossimo bilancio generale in fase di ultimazione da parte del governo dopo aver sollecitato per settimane il premier spagnolo, Pedro Sanchez, a "scegliere" tra due strade: quella della "moderazione" (loro) o quella "dei radicali e dei populisti che non credono nella Spagna come Bildu e Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc)". La votazione finale sul testo di bilancio in sessione plenaria si terrà il 3 dicembre prossimo al Congresso del deputati. Il governo di coalizione tra il Partito socialista operaio (Psoe) e Unidas Podemos si è assicurato la maggioranza assoluta con 176 voti con l'appoggio esterno del Partito nazionalista basco (Pnv), Erc, Bildu, Más País, Compromís, Teruel Existe, Partito regionalista della Cantabria e Nueva Canarias. Se il testo sarà, come sembra certo, approvato, passerà al Senato per poi tornare al Congresso per la ratifica finale del 29 dicembre.(Spm)