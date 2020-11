Scostamento: Romani (Idea-Cambiamo), serve visione complessiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paolo Romani, senatore di Idea-Cambiamo, durante la discussione sulla relazione del governo sullo scostamento di bilancio, ha spiegato che "sarebbe stato necessario avere fin da subito una visione complessiva del danno economico, senza intervenire con matrioske legislative come quelle dei Ristori". Romani fa un "calcolo piuttosto semplice". "Se il fatturato dell’azienda Italia vale 1.800 miliardi, 150 miliardi al mese, due mesi di blocco ed il trascinamento del danno sulle altre mensilità valgono 300 miliardi. Proviamo ad arrivare al 70 per cento di ristoro? Sono 200 miliardi. quelli che abbiamo sempre detto servivano come liquidità vera al Paese - ha sottolineato . Inoltre serve un piano di intervento che preveda tre fasi: contenimento, soluzione, trasformazione. Abbiamo davanti a noi la sfida epocale della vaccinazione per raggiungere l’immunità di comunità necessaria a convivere con il virus e ad arginare la pandemia. Ma abbiamo anche la sfida di avere una visione dell’Italia che consegneremo ai nostri figli, in una sorta di dopo-guerra superata l’emergenza. Sì a tutte le risorse disponibili, dunque, anche al Mes che contribuirebbe in maniera essenziale alle necessità del sistema sanitario". (com)