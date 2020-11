Lombardia: Pd, su riforma sanità si superino Ats e si punti su agenzia regionale per innovazione e ricerca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Superare le Ats con un'azienda o un'agenzia regionale per il governo della sanità oltre all'idea di un'agenzia regionale per l'innovazione e la ricerca. Sono alcune delle proposte del Partito democratico in consiglio regionale in merito alla riforma della sanità lombarda, in vista della fine della sperimentazione, prevista per la fine dell'anno. "La modifica della legge 23/2015 arriverà in Consiglio regionale nel prossimo anno ma in commissione già nei primi mesi del 2021" ha dichiarato Fabio Pizzul, capogruppo del Pd a Palazzo Pirelli. Tra i passi concreti da sostenere per un nuovo sistema sanitario, il Pd sottolinea la necessità di "ricostruire la fiducia in un sistema sanitario duramente provato dall'emergenza Covid-19, restituire dignità professionale, sociale ed economica a tutti gli operatori sanitari, dopo anni di tagli in Lombardia particolarmente dolorosi - ha aggiunto Pizzul - Il governo in questi ultimi anni ha cambiato marcia e ha ricominciato a investire. Individuare inoltre un nuovo equilibrio tra ospedale e territorio e sanità pubblica e privata, e ragionare, come diceva Beppe Sala, su una più corretta remunerazione delle prestazione che vadano magari anche oltre i drg e tengano conto dei risultati delle cure". (segue) (Rem)