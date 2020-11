Lombardia: Pd, su riforma sanità si superino Ats e si punti su agenzia regionale per innovazione e ricerca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In cima alla lista delle modifiche dell'attuale sistema sanitario regionale ci sono quindi le Ats "che non hanno funzionato per come sono state individuate dalla legge 23 - ha spiegato Pizzul - hanno fatto confusione tra progettazione, programmazione e gestione, hanno dato indicazioni confuse anche a seconda dei territori, la stessa distribuzione dei vaccini, il modo in cui sono stati fatti i tamponi, il mancato tracciamento dell'epidemia in queste settimane è perché le Ats non sono state in grado di lavorare come avrebbero dovuto". Poi l'organizzazione della sanità territoriale "perché è lì il punto debole, il buco nero della sanità in Lombardia. Con le Asst gli ospedali sono diventati preponderanti e hanno penalizzato i servizi territoriali, i distretti hanno perso la loro funzione di coordinamento dei servizi e di promozione della prevenzione - ha dichiarato Pizzul - La sanità lombarda è diventata prestazionale, garantisce la cura delle acuzie ma non la cura e l'accompagnamento dei pazienti fin dove serve. Serve recuperare il ruolo dei sindaci che hanno perso la possibilità di incidere sulla programmazione della sanità territoriale e sulla qualità del servizio ai propri cittadini. I medici di medicina generale inoltre devono poi tornare al centro dell'attenzione, essere loro i registi della sanità del territorio". (segue) (Rem)