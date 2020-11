Lombardia: Pd, su riforma sanità si superino Ats e si punti su agenzia regionale per innovazione e ricerca (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle proposte del Pd Pizzul ha spiegato che "stiamo ragionando su un'azienda o agenzia regionale per il governo della sanità che deve superare le Ats, che è aperta alla discussione, per capire come la progettazione, la gestione dei contratti e dell'accreditamento con il privato debba essere gestito in maniera uniforme su tutto il territorio. Oltre all'idea di un'agenzia regionale per l'innovazione e la ricerca perché la sanità oggi ha bisogno di grandi investimenti, di grandi idee e strumenti, dai big data alla telemedicina ed è per questo che è necessario che su tutta la regione ci sia uniformità perché non si creino differenze territoriali. Questo strumento, di cui ha parlato anche Sala, può essere tutto da definire e da rafforzare nell'ottica di servizio a chi nei distretti deve garantire davvero la cura sul territorio. Sulle articolazioni territoriali là dove hanno fallito le Ats, ragionare su cosa può significare uno schema sulle unità socio sanitarie territoriali, che si prendono davvero cura di un'offerta adeguata e magari individuare delle aziende ospedaliere in cui magari bisogna investire". "Noi vogliamo un nuovo servizio sociosanitario che garantisca la salute nel senso più ampio possibile, che sappia fare prevenzione e riabilitazione, che sappia accompagnare le persone in tutto il percorso di cura, che offra le stesse qualità a tutti e non che dia di più a chi se lo può pagare - ha precisato il segretario del Pd lombardo Vinicio Peluffo durante la conferenza - quindi l'importanza della medicina territoriale, di tornare a puntare sul pubblico, e il coinvolgimento dei sindaci e delle comunità locali". (segue) (Rem)