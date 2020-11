Lombardia: Pd, su riforma sanità si superino Ats e si punti su agenzia regionale per innovazione e ricerca (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi presentiamo una prima proposta, un contributo aperto elaborato dal gruppo regionale, di cui ha parlato Beppe Sala nei suoi tratti essenziali con grande forza e visibilità mediatica nei giorni scorsi - ha aggiunto Peluffo - Adesso torniamo su tutto il territorio lombardo per elaborare una proposta che vogliamo frutto di un grande coinvolgimento popolare, degli amministratori, di tutte le forze del centrosinistra che si oppongono alla giunta Fontana. La Lega ha attaccato subito Sala non nel merito della proposta ma sul fatto stesso che ne abbia parlato. Bisogna finanziare questo radicale cambiamento con risorse straordinarie, a partire da quelle messe a disposizione dal Mes e dal Recovery Fund". "Inoltre, la polemica sull'autonomia che puntualmente viene sollevata dalla Lega contro il governo che vorrebbe scippare l'autonomia - ha concluso Peluffo - Il problema non è astratto "Sì o no all'autonomia", e noi siamo per l'autonomia, qui il problema è che è stata esercitata male dalla Lega centrodestra, non stati capaci di gestire le competenze attribuite, a partire dalla sanità, se la devono prendere con se stessi e non cercare di scaricare la colpa sugli altri". (Rem)