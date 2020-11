Scostamento: Bernini (FI), prova compattezza centrodestra, grazie Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei momenti decisivi "il centrodestra conferma sempre la sua solidità politica: siamo tutti all’opposizione del governo, ma non certo del Paese". Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini. "Il voto unanime sullo scostamento di bilancio - sottolinea - è stato un segnale di compattezza e di maturità politica da parte di tutta la coalizione, e una risposta a chi fino all’ultimo ha tentato inutilmente di dividerci. Ancora una volta il ruolo del presidente Berlusconi è stato determinante non solo perché venisse data una risposta concreta ai ripetuti appelli del capo dello Stato, ma soprattutto per dare finalmente sostegno alle categorie finora penalizzate dalle inadempienze del governo”.(Rin)