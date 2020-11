Brasile-Italia: Istituto di cultura di San Paolo organizza “aperitivo futurista online”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della V Settimana della Cucina italiana nel mondo, l’Istituto italiano di cultura di San Paolo organizza l’evento multi-mediale digitale “aperitivo futurista online”. Nel 1931, Filippo Tommaso Marinetti pubblica “Il Manifesto della cucina futurista”. La rivoluzione comincia a tavola. Oltre all’abolizione della pastasciutta al sugo, invoca l’estinzione della forchetta e del coltello e dei condimenti tradizionali, fomenta la creazione di “bocconi simultanei e cangianti”, invita a inventare sapori inediti attraverso la chimica e incoraggia l’accostamento ai piatti di musica, poesia e profumi. "Aperitivo Futurista online” conta con la presenza dello storico dell’arte Luciano Migliaccio, che commenterà il Manifesto, e dell’artista Cesare Pergola che mostrerà una cena ispirata al futurismo attraverso immagini e un video. I futuristi chiamavano i cocktail “Polibibite” e, tra i molti che hanno inventato, c’è il “Brucioinbocca. L’"aperitivo futurista online”, di terrà questa sera, giovedì 26 novembre, alle ore 18:30 di San Paolo (le 22.30 in Italia) in diretta sul canale YouTube dell’IIC di San Paolo.(Com)