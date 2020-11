Polonia: ministro Agricoltura smentisce notizie su focolai di coronavirus tra i visoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le indiscrezioni di stampa su un focolaio di coronavirus tra i visoni allevati in Polonia non si sono rivelate vere. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il ministro dell'Agricoltura polacco, Grzegorz Puda. Gli esami compiuti in alcuni allevamenti di visoni nel Paese hanno escluso la presenza del virus tra gli animali. Le analisi sono state fatte dall'Istituto di veterinaria di Pulawy dopo che l'Università medica di Danzica aveva informato di aver rilevato casi di contagi tra gli animali presenti in un allevamento in Pomerania. L'Istituto di veterinaria di Pulawy ha comunque dichiarato mediante il suo direttore che la situazione viene costantemente monitorata. (Vap)