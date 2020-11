Foggia: Emiliano, condannati imputati processo mafia oggi vince la giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Uno dei due rami del processo alla mafia foggiana, quello nelle forme del rito abbreviato, si è concluso oggi con la condanna degli imputati che dovranno anche risarcire la Regione Puglia costituita parte civile per essere vicina e solidale nei confronti di tutta la comunità foggiana. È stata infatti accolta la tesi della Regione secondo cui la condotta estorsiva ha danneggiato l'intera comunità territoriale". Lo ha comunicato l'ente in una nota. Il governatore Michele Emiliano ha affermato: "Foggia combatte e non si arrende, la comunità foggiana è oggi rappresentativa di tutta la Puglia che non cederà mai alla mafia, alla sopraffazione, alla violenza, alla illegalità. La Regione Puglia è al fianco dei cittadini, dei magistrati, delle forze dell'ordine della provincia di Foggia senza se e senza ma. Oggi ogni pugliese si sente foggiano in questo giorno della giustizia e non della vendetta". (Ren)