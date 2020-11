Venezuela: coronavirus, confermati 319 nuovi contagi nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 880 i morti per patologie riconducibili al contagio da nuovo coronavirus in Venezuela, 4 dei quali registrati nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto Freddy Nanez, ministro della Comunicazione del governo di Nicolas Maduro, segnalando che il totale dei contagi è salito a quota 100.817, 319 in più rispetto al giorno precedente. Del totale dei contagiati, 4.268 sono ancora attivi. Il maggior numero di nuovi contagi è stato registrato nel stati Carabobo, 124 e Táchira, 53. Il governo del presidente Nicolas Maduro parla di un progressivo livellamento della parabola dei contagi, rivendicando numeri bassi rispetto a quelli registrati in altri paesi, ma invitando comunque a "non abbassare la guardia". L'Accademia nazionale delle Scienze parla da parte sua di una sottostima del fenomeno, complice un basso numero di test, e di una crescita costante di contagi. I dati diffusi dal governo venezuelano sono contestati da diverse organizzazioni non governative. Tra queste l'organizzazione Human rights Watch (Hrw), secondo cui le autorità venezuelane perseguono medici e giornalisti che diffondono informazioni reali sulla pandemia. (segue) (Vec)