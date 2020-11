Covid: in corso a palazzo Chigi riunione Conte-capi delegazione su prossimo dpcm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ in corso, a palazzo Chigi, la riunione tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed i capi delegazione dei partiti al governo sulle misure da inserire nel nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri (dpcm) per contrastare la diffusione del Covid-19. Le misure attualmente in vigore scadono il prossimo 3 dicembre. All’incontro è presente anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro. (Rin)