Trasporti: Terzi, treni a idrogeno cambieranno volto alla Brescia-Iseo-Edolo

- "Realizzare la mobilità sostenibile significa supportare progetti concreti come questo, capaci di progettare nuove soluzioni per un trasporto a zero impatto ambientale, caratteristica questa ancora più importante in una Regione densamente popolata come la Lombardia. I treni a idrogeno contribuiranno a cambiare il volto alla Brescia-Iseo-Edolo sostituendo gli attuali convogli diesel e aprendo nuove prospettive per il settore ferroviario a livello nazionale”. Lo afferma l'assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Lombardia Claudia Maria Terzi, commentando l'acquisto da parte di FNM e Trenord, di nuovi treni alimentati a idrogeno che serviranno dal 2023 la linea Brescia-Iseo-Edolo e la realizzazione di centrali per la produzione di idrogeno, destinato inizialmente ai nuovi convogli ad energia pulita.”Il Sebino e la Valcamonica - prosegue Terzi - saranno protagoniste di questo processo di innovazione. I nuovi convogli a idrogeno si aggiungono al programma finanziato da Regione Lombardia per l'acquisto di 176 nuovi treni, finalizzato a rinnovare la flotta attualmente in servizio: alcuni di questi treni sono entrati in funzione quest'anno su diverse linee lombarde". (Rem)