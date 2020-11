Maradona: famiglia e amici hanno salutato Diego in privato prima delle esequie pubbliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I familiari diretti, gli amici più intimi e i compagni della nazionale argentina campione del mondo del 1986 hanno assistito nelle primissime ore di oggi alle esequie private di Diego Armando Maradona nel salone dei Popoli originari della Casa Rosada, a Buenos Aires. Lo riferisce un comunicato ufficiale della presidenza dell'Argentina. La ex moglie, Claudia Villafane, le figlie, Dalma e Giannina, e pochi invitati hanno potuto dare in questo modo l'ultimo addio alla salma del campione argentino deceduto ieri prima che la camera ardente allestita nel palazzo di governo venisse aperta al pubblico. Il feretro, rimasto aperto solo nella cerimonia privata, era rivestito con una bandiera argentina e accompagnato da una maglietta della nazionale ed una del Boca Junior. Oltre alla famiglia, hanno sfilato per l'ultimo saluto il presidente della Federazione calcio argentina (Afa), Claudio Tapia, l'idolo attuale del Boca, Carlos Tevez, e i compagni del mondiale del Messico 1986, Sergio Goycoechea, Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga, Oscar Garre, Nery Pumpido e Ricardo Giusti, tra gli altri.(Abu)