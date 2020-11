Covid: Valente (M5s), chiesto confronto per ristori immediati su impianti sciistici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È del tutto comprensibile che in questa fase l'azione del governo sia indirizzata in modo prioritario alla riduzione dei contagi, ma se si deciderà per la chiusura degli impianti sciistici serviranno urgentemente ristori adeguati. Lo afferma Simone Valente, deputato del Movimento cinque stelle. "Per questo motivo - continua il parlamentare in una nota - ho già chiesto all'esecutivo di confrontarsi con tutti i portatori di interesse per stabilire gli aiuti economici da parte dello Stato, riscontrando la giusta sensibilità al tema. Rimane imprescindibile, però, muoversi all'interno di una strategia europea, che coinvolga i vari Paesi interessati nella definizione sia delle aperture e chiusure degli impianti, sia dei sostegni al settore". Per l'esponente del M5s, "trattare lo sci come 'capriccio' di pochi è totalmente demagogico, così come è inutile metterlo a confronto con altri ambiti. Al contrario, il settore della montagna, che comprende anche altri gli sport invernali, è fatto di migliaia di lavoratori e di imprese che sopravvivono con il lavoro stagionale: gli aiuti per fronteggiare la possibile mancata apertura della stagione sono essenziali - conclude Valente - e bisogna predisporli quanto prima". (Com)